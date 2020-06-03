"Для нас он был как батя". Выпускники собирают подписи в защиту подозреваемого в педофилии физрука из Югры

Выпускники школы в Нижневартовске собирают подписи в поддержку учителя физкультуры, которого подозревают в педофилии. Об этом Лайфу рассказала бывшая ученица Ольга Березовская.

— Я просто в шоке. Мы были в команде по лыжному марафону, мы ездили с ним на все турбазы и турслёты. Я вот даже, когда приехала в школу на встречу выпускников, я подошла и обняла его. Он для меня как батя. От него никогда такого не исходило, — рассказала Ольга.

По словам девушки, преподаватель был очень требователен и строг, ученики его даже боялись. Она также рассказала, что мужчина никогда не позволял себе предосудительных действий в отношении школьниц. Ольга уверена, что учителя подставляют.

Напомним, в Нижневартовске учителя физкультуры задержали по подозрению в педофилии. По данным следствия, в настоящий момент установлены трое потерпевших, двум из которых на момент совершения преступления было 15 лет, одной — 16. Против учителя возбуждено уголовное дело. Для близких и коллег педагога эта новость стала настоящим шоком.