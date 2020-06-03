"Целовал, трогал и лез под юбку". Лайф узнал, в чём ученицы обвиняли физрука из Нижневартовска

Подозреваемого в педофилии учителя физкультуры из Нижневартовска обвинили в приставаниях две выпускницы и одна школьница. Девушки утверждают, что он их трогал, но близости у них не было. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, к одной из них педагог приставал в 2015 и 2016 годах. На протяжении этого времени он якобы делал недвусмысленные намёки, а однажды даже повалил несовершеннолетнюю на стол и начал засовывать руки под юбку. В школе на жалобы тогда якобы не отреагировали, а испытывающие симпатию к физруку одноклассники не поверили словам сверстницы. Обращаться в правоохранительные органы она не стала, как добавляет источник, из-за страха травли.

Ещё один случай домогательства мог произойти в декабре 2017 года, когда одна из школьниц зашла в спортзал, чтобы зарядить телефон, а учитель якобы попытался её насильно поцеловать. Тогда в школе тоже не поверили в произошедшее, а один из педагогов якобы посоветовал не портить репутацию школы. Родители узнали об инциденте лишь спустя какое-то время и тоже не стали обращаться в полицию.

Последний случай, по предварительным данным, произошёл в феврале этого года. Потерпевшая рассказала родителям, что физрук затащил её в одну из комнат в спортзале и начал трогать. После этого девочка перестала ходить на занятия.