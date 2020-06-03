В Минздраве назвали ещё одно проявление коронавируса. И это бред

В Минздраве России рассказали, что коронавирус может протекать у пожилых людей атипично. Об этом сообщается в утверждённой ведомством седьмой версии методических рекомендаций по лечению CoViD-19.
— Атипичные симптомы коронавируса у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения... конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления, — говорится в тексте документа.
Отмечается, что у пожилых людей может не быть кашля или одышки. Однако лёгкие симптомы или вообще их отсутствие не всегда соответствуют тяжести заболевания.
Также в Минздраве сообщили, что поражение кожи, в частности сыпь, может быть первым симптомом заражения коронавирусом у людей любого возраста.
Напомним, ранее специалисты Минздрава рассказали о симптомах CoViD-19 у беременных и рекомендовали проверять всех новорождённых. Отмечается, что у женщин в положении, больных коронавирусом, может внезапно развиться критическое состояние.