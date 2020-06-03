"Срок отмотал". Переболевший коронавирусом Погребняк выписан из больницы

— Свой двухнедельный срок я "отмотал". Можно сказать, "дембельнулся". Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьёзное заболевание, с которым я никогда не сталкивался, — цитирует Погребняка пресс-служба клуба. — Условия в больнице были не самые шикарные, но понять можно. Сейчас больных много и нагрузка на врачей большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем! К сезону подготовиться успею, в моём возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет.