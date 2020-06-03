Голубой лёд. Тренер Медведевой и даже олимпийские чемпионы совершили каминг-аут

В обществе бытует мнение, что фигурное катание — недостаточно мужественный вид спорта (все эти пёстрые костюмы, смазанные гелем волосы и изящные вращения). На самом деле представителей ЛГБТ в этом виде спорта не то чтобы очень много, но примерно раз в поколение фигурист, признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации, встречается. На днях каминг-аут сделал четырёхкратный чемпион мира французский фигурист Гийом Сизерон.

Гийом Сизерон (Франция) — многократный чемпион мира и Европы, призёр Олимпиады

Стиль француза Гийома Сизерона очень уж напрягал олимпийского чемпиона из России Романа Костомарова. Он даже открыто обвинил спортсмена в "голубом" катании, заявив, что в их паре с Габриэлой Пападакис непонятно, кто партнёр, а кто партнёрша. Сизерон сначала обиделся, едко ответив, что готов подарить Костомарову очки, чтобы тот разглядел его мужественность. А затем всё-таки сделал каминг-аут, в котором пояснил, почему не признавался раньше: опасался, что его запомнят не как топ-фигуриста, а как гея.

Джонни Вейр (США) — трёхкратный чемпион США, призёр чемпионата мира

Вейр всегда любил эпатировать публику. Делал он это и причудливыми костюмами на льду, и неоднозначными фотосессиями на каблуках уже за его пределами. Так что, когда фигурист сделал каминг-аут, этому вряд ли кто-то удивился. Вейр не только не стесняется своей гомосексуальности, но и открыто борется за права геев. Он даже женился на своём возлюбленном — русском юристе, но пара быстро распалась. А совсем недавно Вейр боролся с Алиной Загитовой за титул олимпийской иконы стиля — и проиграл.

Брайан Орсер (Канада) — чемпион мира, двукратный призёр Олимпиады

Брайан Орсер, тренер Евгении Медведевой и других известных фигуристов, во время спортивной карьеры не решался сделать каминг-аут, переживая, что его перестанут приглашать в ледовые шоу. Однако затем всё же заявил о гомосексуальности, причём не по своей воле: экс-партнёр подал на него в суд из-за делёжки имущества, а судья не согласилась с просьбой Орсера засекретить дело. К счастью для канадца, это нисколько не навредило его репутации — он до сих пор остаётся одним из самых уважаемых специалистов в мире.

Адам Риппон (США) — чемпион четырёх континентов, призёр Олимпиады

Риппон настолько боялся сделать каминг-аут, что даже считал, будто после признания его могут арестовать прямо на Олимпиаде в Сочи. Поэтому о нетрадиционной сексуальной ориентации единственный двукратный чемпион мира среди юниоров сообщил уже после турнира. Кстати, одно время Риппон тренировался у Брайана Орсера, но главные титулы в своей карьере завоевал с другими наставниками.

Брайан Бойтано (США) — двукратный чемпион мира, победитель Олимпиады

Бойтано — ещё один фигурист, связанный с Орсером и Сочи. Во время своей спортивной карьеры он соревновался с нынешним тренером Медведевой и на Олимпиаде 1988 года лишил тёзку золотой медали. А признаться в нетрадиционной ориентации Брайан решил как раз перед ОИ-2014. Американец, в отличие от Риппона, решил, что открытым геям лучше объединиться перед поездкой в Россию и держаться вместе во время турнира.

Эрик Рэдфорд (Канада) — двукратный чемпион мира, победитель Олимпиады

История Рэдфорда очень напоминает историю Сизерона: он тоже парник, а не одиночник, тоже опасался прослыть спортсменом-геем, а не классным фигуристом. Поэтому на каминг-аут канадец решился только после того, как завоевал серебро Олимпиады в Сочи. При этом Эрик добрался и до Пхёнчхана, где выиграл бронзу в парном катании и золото в командном турнире. А в 2017 году Рэдфорд объявил о помолвке с Луисом Фенеро — трёхкратным чемпионом Испании в танцах на льду.

Руди Галиндо (США) — трёхкратный чемпион США, призёр чемпионата мира

Галиндо считается первым фигуристом, который сделал каминг-аут. Это случилось после чемпионата мира 1996 года. Хотя сам фигурист не считал, что открылся именно в тот момент, и удивлялся заголовкам "О господи, да он же гей!", потому что утверждал, что о его ориентации и так все знали. При этом Руди известен ещё и как фигурист, который успешно выступал в одиночном катании и в парном (чемпионат США ему покорился в обоих видах программ).

Джон Карри (Великобритания) — чемпион мира и Европы, победитель Олимпиады

Фото © ТАСС / Александр Яковлев