Минздрав рассказал о симптомах CoViD-19 у беременных и рекомендовал проверять всех новорождённых

Минздрав России опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным при коронавирусе. В них определена ценность УЗИ лёгких у женщин в положении с подозрением на CoViD-19. Также добавлена информация по тромбопрофилактике.

В ведомстве подчеркнули, что лихорадка и кашель — основные симптомы коронавируса у беременных. Также характерным симптомом могут быть одышка, усталость и диарея.

— У беременных с коронавирусной инфекцией возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания, — отмечается в рекомендациях.

Также Минздрав рекомендовал проверять на заболевание всех новорождённых. Если беременная женщина переболела коронавирусом в лёгкой форме или бессимптомно, то ей следует делать УЗИ каждые четыре недели. В случае если CoViD-19 подтвердился в первом или начале второго триместра, рекомендуется проводить детальное морфометрическое исследование в срок с 18 по 23 неделю.