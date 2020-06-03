Идеальная дичь. Что полезнее и выгоднее покупать: курицу или индейку

Сторонники здорового образа жизни редко позволяют себе сочный шашлык или аппетитный бургер. Они питаются варёной куриной грудкой или филе индейки, приготовленным на пару. Мясо птицы считается полезным, но что всё-таки стоит выбирать тем, кто хочет питаться невредно, экономно и вкусно?

Белое мясо считается диетическим. В нём много полезных микроэлементов, которые улучшают работу пищеварительной системы, способствуют набору мышечной массы и укреплению костей и суставов. Одни диетологи рекомендуют курицу, другие — индейку. Эксперт по питанию Екатерина Захарова отметила, что любое мясо из этих видов полезно, если потреблять его с овощами и небольшими порциями — не более 250 граммов в день.

Куриное филе может провоцировать аллергии. Кроме того, стоит выбирать только проверенных производителей, которым вы доверяете, чтобы не нарваться на курицу, обработанную хлором или веществами, ускоряющими рост животного. Индейка не рекомендована людям с почечной недостаточностью и гипертоникам, поскольку в этом мясе много натрия. А если вам очень хочется именно ее, то недосаливайте мясо, чтобы не навредить своему организму.

Если сравнивать в деньгах, то курица выгоднее — около 250–300 рублей за килограмм. Индейка дороже — в среднем 450–500 рублей. При этом, если употреблять курицу без кожи, то её калорийность даже ниже, чем у индейки — 113 ккал по сравнению со 115 ккал. Больше всего калорий именно в коже птицы: в курице в 100 граммах мяса с кожей — 211 ккал, в индейке — 144 ккал.

Важные показатели полезности мяса — содержание жира и белка. Курица жирнее почти в четыре раза, чем индейка. А вот количество белка в них почти одинаковое: в курице — 21 г белка на 100 граммов мяса, а в индейке — 24 грамма. То есть индейка полезнее для тех, кто стремится похудеть и добавить рельеф мышцам.

Ещё один важный параметр — полезные микроэлементы. В курице и индейке есть аминокислота триптофан, которая способствует выработке серотонина — гормона радости — и мелатонина — гормона сна. Они необходимы для бодрости, хорошего настроения и глубокого сна. В курице на 100 г содержится 0,27 г триптофана, в индейке — 0,28 г.

Для поддержки иммунитета и гормонов щитовидной железы необходимы не только белки, но и селен. С его помощью ускоряются обменные процессы, лучше усваиваются углеводы, а значит, не откладываются жировые запасы. По этому параметру курица "обходит" индейку, поскольку в ней селена больше: в 100 г курицы 58% суточной нормы вещества, а в индейке — 44%.

Если "разобрать" дичь на "составляющие", становится очевидно, что польза индейки несколько преувеличена, и её, в принципе, можно заменить курицей, но без употребления кожи птицы.

Для нормального функционирования организма диетологи рекомендуют чередовать курицу и индейку, а также потреблять красное мясо: говядину, свинину или баранину. Ранее мы рассказывали о разнице и выгоде этих продуктов .