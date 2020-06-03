В Instagram появилась функция заказа еды

В российской версии соцсети Instagram появилась функция заказа еды.

В аккаунтах появилась соответствующая кнопка, в сториз добавлены стикеры для заказа еды. Нажав на клавишу или стикер, пользователь перейдёт на сайт партнёра по доставке и сможет оформить заказ.

Так соцсеть помогает бизнесу в период пандемии коронавируса. Во время кризиса для компаний важной становится каждая покупка.