В Instagram появилась функция заказа еды

В российской версии соцсети Instagram появилась функция заказа еды.
В аккаунтах появилась соответствующая кнопка, в сториз добавлены стикеры для заказа еды. Нажав на клавишу или стикер, пользователь перейдёт на сайт партнёра по доставке и сможет оформить заказ.
Так соцсеть помогает бизнесу в период пандемии коронавируса. Во время кризиса для компаний важной становится каждая покупка.
Ранее шеф-повар московского ресторана рассказал, какие блюда лучше не заказывать через доставку, и объяснил почему. Не стоит брать сырую еду, а азиатскую кухню — только в проверенных местах.