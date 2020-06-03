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В Instagram появилась функция заказа еды

Так соцсеть решила поддержать ресторанный бизнес, для которого в период пандемии важен каждый заказ.

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Фото © Shutterstock

В российской версии соцсети Instagram появилась функция заказа еды.

В аккаунтах появилась соответствующая кнопка, в сториз добавлены стикеры для заказа еды. Нажав на клавишу или стикер, пользователь перейдёт на сайт партнёра по доставке и сможет оформить заказ.

Так соцсеть помогает бизнесу в период пандемии коронавируса. Во время кризиса для компаний важной становится каждая покупка.

Ранее шеф-повар московского ресторана рассказал, какие блюда лучше не заказывать через доставку, и объяснил почему. Не стоит брать сырую еду, а азиатскую кухню — только в проверенных местах.

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