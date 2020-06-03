Минздрав расширил перечень препаратов для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России расширило список лекарств, которые применяются для лечения коронавируса у взрослых. Он насчитывает 14 препаратов, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среди лекарственных средств, которые являются перспективными для лечения CoViD-19, стоит отметить группу противомалярийных препаратов. Так, например, российский опыт и большое количество зарубежных исследований указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина в низких дозах при борьбе с заболеванием.

Обновлённый список содержит в себе также лекарства для противовоспалительной терапии. Перечень опубликован в новой версии методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению CoViD-19.