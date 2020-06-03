В ВОЗ предупредили, что вторая волна коронавируса может стать "разрушительной"

Если коронавирусную инфекцию не купировать, существует угроза повторного и разрушительного всплеска заболевания. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его мнению, вторая волна инфекции является неизбежной, однако, несмотря на это, большинство стран начинают постепенно снимать ранее введённые ограничения.

— Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной, — заявил Клюге.

При этом в ВОЗ добавили, что по сравнению с началом года дела во всём мире идут не лучше — до сих пор не была разработана вакцина или лечение от CoViD-19.

Что касается ситуации в России и на Украине, то она постепенно стабилизируется, подчеркнул Клюге.

— В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь, — сказал он.