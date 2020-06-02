В ВОЗ рассказали, от чего будет зависеть сила второй волны CoViD-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о факторах, которые будут влиять на интенсивность второй волны пандемии коронавируса.
По её словам, всё будет зависеть от готовности российской системы здравоохранения, а также от умения населения распознать начало подъёма уровня заболеваемости. Кроме того, Вуйнович отметила, что вирус сохранится в популяции до тех пор, пока учёные и специалисты не изобретут вакцину или "чудодейственное" лекарство.
— Мы должны быть готовы. Мы не можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы, — подчеркнула представитель ВОЗ в интервью порталу "Стопкоронавирус.рф".
Вуйнович также добавила, что коронавирус сильнее всего действует в "закрытых коллективах": интернатах, школах-интернатах и больницах.
Она сообщила, что внесение возможных вакцин от коронавируса в обязательный календарь прививок будет зависеть от дальнейшего изучения инфекции.
— Это решение будет зависеть от дальнейших знаний о вирусе, общего иммунитета населения, который будет постепенно расти, — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцинация населения обязательной или по желанию.
Представитель ВОЗ просит жителей, где снимаются меры, введённые из-за коронавируса, продолжать соблюдать нормы по предотвращению заболевания, а также соблюдать санитарную дистанцию.
Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8863 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 423 741 случай заболевания. За весь период выздоровело 186 985 пациентов.