Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений

Специалисты Роспотребнадзора подготовили перечень рекомендаций по профилактике коронавируса при возобновлении работы медицинских организаций. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

— [Роспотребнадзор] предлагает разработать в субъекте план мероприятий ("дорожную карту") по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, — говорится в документе.

В частности, эксперты предложили поэтапное возвращение к обычному режиму работы и снятие мер предосторожности, ранее введённых из-за распространения CoViD-19. В соответствии с рекомендациями организациям следует постепенно освобождать помещения, ранее предназначенные для лечения коронавирусных пациентов.

Также необходимо провести мероприятия по дезинфекции, а койки в палатах должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Кроме того, во всех медучреждениях должны быть созданы условия для соблюдения правил гигиены рук. Сотрудники при работе должны использовать перчатки, маски и санитайзеры.