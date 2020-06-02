Как семья депутата-миллиардера в разгар пандемии торжественно открыла ТЦ и стала ещё богаче

Бурятский депутат и миллиардер Вадим Бредний во время коронавирусного кризиса только увеличил свои богатства. Его фирмы бесперебойно кормили бурятское правительство, силовиков, военных и колонии. А в начале июня депутат с помпой открыл новый ТЦ. При этом до конца месяца работа торговых комплексов в Бурятии запрещена. Как политику удаётся зарабатывать даже в коронавирусный кризис — в материале Лайфа.

В середине марта самый богатый чиновник России (по версии "Форбс" 2017 года) Вадим Бредний стал первым жителем Бурятии, заболевшим коронавирусной инфекцией. По словам парламентария, он мог заболеть в Москве, где находился с деловой поездкой, при этом за границу он не выезжал: "Хочу добавить, что в марте мы больше никуда, кроме Москвы, не выезжали — ни в Италию, ни в Куршевель..."

Вадим Бредний — депутат-миллиардер — в реанимации проходит лечение от коронавирусной инфекции. Фото © Instagram / vvbredniy

Заразившись коронавирусом, парламентарий угодил в реанимацию. Вот как он сам описывал ход заболевания: "Состояние очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противовирусные препараты, обезболивающее... Таблетки, кислородная подпитка... В общем, болезнь суровая — врагу не пожелаешь". Лёжа в реанимации и испытывая болезнь на себе, миллиардер призвал людей оставаться дома на карантине и укреплять иммунитет.

Пир во время коронавирусной чумы

С тех пор прошёл ровно месяц. Ситуация с коронавирусом в Бурятии не изменилась: десятки и сотни людей по-прежнему заболевают коронавирусом каждый день. В республике зарегистрировано 1587 случаев заражения, десять человек, по официальным данным, умерли. Местные власти запретили работу торговых центров до конца июня и обязали людей носить маски и перчатки до конца года.

Карантин по-бурятски. Фото © ГК "Титан"

Но депутат Вадим Бредний, уже вылечившийся от CoViD-19, с торжеством запускает новый трёхэтажный торговый центр под названием "Мёд". Пресс-служба компании рапортует о первом покупателе, им стал чемпион мира по вольной борьбе Борис Будаев, и публикует фотографии, на которых видно, что люди, пришедшие на открытие ТЦ, не соблюдают положенную по правилам изоляции дистанцию в 1,5 метра. Мало того, персонал ТЦ под прицелом фотоаппаратов готовит свежий хлеб без защитных перчаток, что отмечают местные СМИ. А сам Бредний выступает на открытии на камеру уже даже без защитной маски. В новый торговый центр толпой ломятся соскучившиеся на строгом карантине покупатели...

Истосковавшиеся на карантине люди толпятся в новом ТЦ. Фото © "Тайга.инфо"

Дочка миллиардера — замуж, так за миллионера

У депутата Бредния три дочери. Когда журналисты в 2017 году спрашивали его, собирается ли он привлекать их к управлению бизнесом, он отвечал: "Я им всегда говорил: не буду давать вам рыбу, но дам классную удочку". Так бизнесмен и поступил. Новый торговый центр, который с помпой открыли в разгар коронавирусного карантина, миллиардер отдал своей дочери Диане. Она и стала единственной владелицей ТЦ. И Диана в бизнесе не новичок, прежде она владела другой фирмой отца с ежегодной выручкой в 350 миллионов рублей.

Помимо удочки-бизнеса Бредний нашёл дочери состоятельного жениха. По данным местных СМИ, им стал "принц из Башкирии". Другую дочь, Полину, в возрасте 21 года тоже выдали за богатого суженого — сына другого бурятского депутата, бизнесмена Вячеслава Покацкого, с которым Бредний знаком давно. В начале нулевых депутаты вместе руководили бурятским Фондом защиты Байкала. Сын Покацкого, за которого вышла дочь Бредния, владеет строительным бизнесом с оборотом в полсотни миллионов рублей — получает заказы от государства и ремонтирует школы.

Настоящий семейный подряд

Впрочем, дочерей Бредний только начинает встраивать в свою бизнес-империю. В то время как жена депутата распоряжается значительной долей активов мужа. Она, например, единственный владелец нескольких компаний из группы "Титан", которые совокупно за прошедший год заработали более 8,5 миллиарда рублей. В распоряжении жены депутата, к примеру, комбинат "Селенга", производящий молоко, масло и мясные продукты. Её компании сотрудничают с "Магнитом", одним из крупнейших в России сетевых ретейлеров, и снабжают продуктами правоохранительные органы и госучреждения, исправительные колонии и центральные районные больницы.

Жена депутата Раиса Бредний. Фото © Instagram / vvbredniy

Во время карантина, введённого из-за распространения коронавируса, семья депутата сумела неплохо заработать благодаря контрактам с государственными учреждениями. Компания жены парламентария торговала медицинскими масками. Заказчики — районные власти и структура правительства республики.

Жене депутата удалось заработать 28 миллионов рублей на помощи самым нуждающимся — на такую сумму "Продукты от "Титана" продали центру социальной поддержки продуктовые наборы. Они пойдут в том числе одиноким родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — из-за режима самоизоляции дети малоимущих не ходят в школу, а кормить их надо.

Благополучию бизнеса семьи депутата помогли ещё и государственные оборонные контракты — фирма поставила консервы и томатную пасту в войсковую часть и бурятскую колонию. Среди постоянных клиентов семьи Бредния — управления МВД РФ и МЧС РФ. А новый торговый центр, открытый во время общего карантина, — это уже "вишенка на торте".

Дискредитация карантина

Коронавирус стал для российского бизнеса настоящей катастрофой. Тысячи предпринимателей за считаные дни разорились и остались ни с чем. Испытание карантином пришлось пройти и миллионам россиян, многие потеряли работу или вынуждены были экстренно переходить на удалёнку, даже если не были к ней готовы (например, учителя). На этом фоне семья депутата-миллиардера Вадима Бредния выгодно выделяется. Бизнес-империю не только кормят стабильные заказы государственных ведомств, но ещё и далеко не все запреты, введённые властями, распространяются на бизнес Бредния.

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