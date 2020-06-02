Как семья депутата-миллиардера в разгар пандемии торжественно открыла ТЦ и стала ещё богаче

Бурятский депутат и миллиардер Вадим Бредний во время коронавирусного кризиса только увеличил свои богатства. Его фирмы бесперебойно кормили бурятское правительство, силовиков, военных и колонии. А в начале июня депутат с помпой открыл новый ТЦ. При этом до конца месяца работа торговых комплексов в Бурятии запрещена. Как политику удаётся зарабатывать даже в коронавирусный кризис — в материале Лайфа.
В середине марта самый богатый чиновник России (по версии "Форбс" 2017 года) Вадим Бредний стал первым жителем Бурятии, заболевшим коронавирусной инфекцией. По словам парламентария, он мог заболеть в Москве, где находился с деловой поездкой, при этом за границу он не выезжал: "Хочу добавить, что в марте мы больше никуда, кроме Москвы, не выезжали — ни в Италию, ни в Куршевель..."
Вадим Бредний — депутат-миллиардер — в реанимации проходит лечение от коронавирусной инфекции. Фото © Instagram / vvbredniy
Заразившись коронавирусом, парламентарий угодил в реанимацию. Вот как он сам описывал ход заболевания: "Состояние очень непростое. Проводится курс жёсткой терапии. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противовирусные препараты, обезболивающее... Таблетки, кислородная подпитка... В общем, болезнь суровая — врагу не пожелаешь". Лёжа в реанимации и испытывая болезнь на себе, миллиардер призвал людей оставаться дома на карантине и укреплять иммунитет.
Пир во время коронавирусной чумы
С тех пор прошёл ровно месяц. Ситуация с коронавирусом в Бурятии не изменилась: десятки и сотни людей по-прежнему заболевают коронавирусом каждый день. В республике зарегистрировано 1587 случаев заражения, десять человек, по официальным данным, умерли. Местные власти запретили работу торговых центров до конца июня и обязали людей носить маски и перчатки до конца года.
Карантин по-бурятски. Фото © ГК "Титан"
Но депутат Вадим Бредний, уже вылечившийся от CoViD-19, с торжеством запускает новый трёхэтажный торговый центр под названием "Мёд". Пресс-служба компании рапортует о первом покупателе, им стал чемпион мира по вольной борьбе Борис Будаев, и публикует фотографии, на которых видно, что люди, пришедшие на открытие ТЦ, не соблюдают положенную по правилам изоляции дистанцию в 1,5 метра. Мало того, персонал ТЦ под прицелом фотоаппаратов готовит свежий хлеб без защитных перчаток, что отмечают местные СМИ. А сам Бредний выступает на открытии на камеру уже даже без защитной маски. В новый торговый центр толпой ломятся соскучившиеся на строгом карантине покупатели...
Истосковавшиеся на карантине люди толпятся в новом ТЦ. Фото © "Тайга.инфо"
Дочка миллиардера — замуж, так за миллионера
У депутата Бредния три дочери. Когда журналисты в 2017 году спрашивали его, собирается ли он привлекать их к управлению бизнесом, он отвечал: "Я им всегда говорил: не буду давать вам рыбу, но дам классную удочку". Так бизнесмен и поступил. Новый торговый центр, который с помпой открыли в разгар коронавирусного карантина, миллиардер отдал своей дочери Диане. Она и стала единственной владелицей ТЦ. И Диана в бизнесе не новичок, прежде она владела другой фирмой отца с ежегодной выручкой в 350 миллионов рублей.
Фото © VK / Диана Бредний
Помимо удочки-бизнеса Бредний нашёл дочери состоятельного жениха. По данным местных СМИ, им стал "принц из Башкирии". Другую дочь, Полину, в возрасте 21 года тоже выдали за богатого суженого — сына другого бурятского депутата, бизнесмена Вячеслава Покацкого, с которым Бредний знаком давно. В начале нулевых депутаты вместе руководили бурятским Фондом защиты Байкала. Сын Покацкого, за которого вышла дочь Бредния, владеет строительным бизнесом с оборотом в полсотни миллионов рублей — получает заказы от государства и ремонтирует школы.
Настоящий семейный подряд
Впрочем, дочерей Бредний только начинает встраивать в свою бизнес-империю. В то время как жена депутата распоряжается значительной долей активов мужа. Она, например, единственный владелец нескольких компаний из группы "Титан", которые совокупно за прошедший год заработали более 8,5 миллиарда рублей. В распоряжении жены депутата, к примеру, комбинат "Селенга", производящий молоко, масло и мясные продукты. Её компании сотрудничают с "Магнитом", одним из крупнейших в России сетевых ретейлеров, и снабжают продуктами правоохранительные органы и госучреждения, исправительные колонии и центральные районные больницы.
Жена депутата Раиса Бредний. Фото © Instagram / vvbredniy
Во время карантина, введённого из-за распространения коронавируса, семья депутата сумела неплохо заработать благодаря контрактам с государственными учреждениями. Компания жены парламентария торговала медицинскими масками. Заказчики — районные власти и структура правительства республики.
Жене депутата удалось заработать 28 миллионов рублей на помощи самым нуждающимся — на такую сумму "Продукты от "Титана" продали центру социальной поддержки продуктовые наборы. Они пойдут в том числе одиноким родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — из-за режима самоизоляции дети малоимущих не ходят в школу, а кормить их надо.
Благополучию бизнеса семьи депутата помогли ещё и государственные оборонные контракты — фирма поставила консервы и томатную пасту в войсковую часть и бурятскую колонию. Среди постоянных клиентов семьи Бредния — управления МВД РФ и МЧС РФ. А новый торговый центр, открытый во время общего карантина, — это уже "вишенка на торте".
Дискредитация карантина
Коронавирус стал для российского бизнеса настоящей катастрофой. Тысячи предпринимателей за считаные дни разорились и остались ни с чем. Испытание карантином пришлось пройти и миллионам россиян, многие потеряли работу или вынуждены были экстренно переходить на удалёнку, даже если не были к ней готовы (например, учителя). На этом фоне семья депутата-миллиардера Вадима Бредния выгодно выделяется. Бизнес-империю не только кормят стабильные заказы государственных ведомств, но ещё и далеко не все запреты, введённые властями, распространяются на бизнес Бредния.
Переболевший коронавирусом депутат собирает сотни гостей на открытии нового ТЦ, подвергая их опасности. Можно сказать, такие мероприятия дискредитируют сам смысл карантинных мер, которые пришлось пережить обычным россиянам.