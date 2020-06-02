Убитая девочка из Крыма сама уговаривала отца взять её на злополучную рыбалку

Шестилетняя девочка, тело которой нашли накануне на берегу Северо-Крымского канала, была очень привязана к отцу и просилась вместе с ним на злополучную рыбалку. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, семья, в которой проживала девочка, — родители, а также старшие сёстры и брат — благополучная и никогда не стояла на учёте. Дом у них образцовый — с большим двором и идеальным порядком. С ними же жила бабушка детей, она присматривала за хозяйством, поддерживала порядок и помогала с малышами.

Как стало известно Лайфу, малышка была очень привязана к отцу и редко от него отходила. Девочка постоянно говорила про рыбалку и ждала, когда папа наконец-то возьмёт её с собой. Поэтому в тот злополучный день она снова попросилась с ним вместе. И на этот раз мужчина уже не смог отказать дочери.

Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних поставило семью на контроль. В отношении матери составлен протокол, поскольку она отпустила ребёнка с выпившим отцом.