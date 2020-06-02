Россиянка — о протестах в Нью-Йорке: Самое страшное начиналось ночью

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Проживающая в Нью-Йорке россиянка Татьяна Столярова рассказала Лайфу о протестах и беспорядках, охвативших США после скандальной истории с погибшим афроамериканцем Джорджем Флойдом.

Девушка отметила, что последние пару дней в городе "творится полный хаос": магазины заколачивают свои витрины, большинство из них уже разбиты. На улицах появилось множество граффити с надписями в адрес полицейских. Начинавшийся мирно протест ближе к вечеру превращался в кошмар.

— Самое страшное начиналось ночью, когда люди стали бросать коктейли Молотова, поджигать полицейские машины, бить витрины, грабить магазины... То, что происходило ночью, было невероятно страшно, — призналась она.

Столярова отметила, что ей жаль правоохранителей, которые вынуждены защищать граждан и на себе испытывать агрессию со стороны протестующих.

Девушка добавила, что власти реагируют на происходящее и пытаются принять меры. Так, мэр Нью-Йорка заявил, что в ближайшее время будут приняты поправки, регулирующие полномочия полицейских.

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.