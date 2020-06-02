СМИ показали образец бюллетеня для голосования по поправкам в конституцию

Центральная избирательная комиссия РФ представила образец бюллетеня для проведения голосования о внесении поправок в конституцию. Его фото публикует ТАСС. Отмечается, что вид документа был утверждён ЦИК 20 марта.
Фото © ТАСС / Иван Ухин
Избирательный документ будет содержать вопрос — "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Для ответа на него у участников всероссийского голосования будет два варианта — "Да" или "Нет".
Два члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса должны будут проставить на лицевой стороне бюллетеней подписи, которые заверяются печатью комиссии.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. При этом начать голосовать по вопросу внесения поправок в конституцию граждане смогут уже 25 июня.