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СМИ показали образец бюллетеня для голосования по поправкам в конституцию

Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа.

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Фото © ТАСС / Огородник Андрей

Центральная избирательная комиссия РФ представила образец бюллетеня для проведения голосования о внесении поправок в конституцию. Его фото публикует ТАСС. Отмечается, что вид документа был утверждён ЦИК 20 марта.

Фото © ТАСС / Иван Ухин

Избирательный документ будет содержать вопрос — "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Для ответа на него у участников всероссийского голосования будет два варианта — "Да" или "Нет".

Два члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса должны будут проставить на лицевой стороне бюллетеней подписи, которые заверяются печатью комиссии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. При этом начать голосовать по вопросу внесения поправок в конституцию граждане смогут уже 25 июня.

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