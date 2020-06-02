Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения голосования по поправкам в конституцию

Россиянам, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию РФ, рекомендуется иметь при себе защитную маску, перчатки и собственную ручку, а также соблюдать безопасное расстояние в полтора-два метра, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Для идентификации личности участника по документам гражданам придётся ненадолго снять маску, при этом паспорт будет достаточно показать из своих рук. Также отмечается, что волеизъявление каждого избирателя не должно превышать 15 минут, а перед проходом к месту голосования должен быть пункт с антисептиками и выдачей одноразовых средств защиты.

Носить защитную маску и перчатки Роспотребнадзор рекомендует и наблюдателям, и журналистам, которые будут находиться на участках. Отмечается, что между ними также должны сохраняться безопасные полтора-два метра.