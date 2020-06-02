Опубликованы кадры последствий разлива нефтепродуктов из резервуара на ТЭЦ в Норильске

После пожара на территории ТЭЦ-3 в Норильске специалисты обнаружили в водоёмах более 20 000 кубометров дизельного топлива. Издание "Подъём" показало, как теперь выглядят реки Далдыкан и Амбарная.

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) отметили, что последствия крупной аварии могут угрожать здоровью и жизни местного населения, а также нанести непоправимый урон экосистемам. В организации добавили, что недалеко от места инцидента находится озеро Пясино. И эксперты опасались, что плывущее пятно доберётся до водоёма. К счастью, ликвидаторы разлива нефтепродуктов смогли своевременно выставить боновые заграждения в устье реки Амбарная.

— От протёкшего резервуара до реки Амбарная около 12 километров, и к утру 31 мая топливо уже попало в реку. Оттуда до Пясино примерно 20 километров, — рассказал руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF РФ Алексей Книжников.

Он отметил, что успешная локализация пятна вовсе не означает, что в водоём не могли попасть загрязняющие вещества, так как наиболее токсичные компоненты дизтоплива, например бензол, толуол, этилбензол и ксилол, хорошо растворяются в воде. По его словам, против них "боны бессильны".

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В Норильск после инцидента прибыла рабочая группа во главе с заместителем председателя Правительства Красноярского края Анатолием Цыкаловым. В ходе рабочего совещания 2 июня он отметил, что у компании, на территории которой произошла авария, хватит ресурсов для устранения её последствий в кратчайшие сроки.

В территориальном отделе Роспотребнадзора рассказали, что сотрудники ведомства взяли пробы в насосных станциях, обеспечивающих подачу питьевой воды. Проверка показала, что нефтепродукты не проникли в подземные источники.