В Норильске из резервуара на ТЭЦ вылилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов

В Норильске после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Такие данные приводит региональное управление СК РФ. Инцидент случился после того, как в резервуар для хранения дизельного топлива врезался легковой автомобиль.

Из-за столкновения произошла разгерметизация резервуара и горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, произошёл пожар на площади около 350 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые исследования и экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.