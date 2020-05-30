Патруль миссии ОБСЕ в Донбассе попал под миномётный обстрел

В районе населённого пункта Молодёжное, находящегося под контролем ополчения в Донбассе, произошёл обстрел, под который попали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, огонь вёлся из миномёта калибром 82 миллиметра со стороны позиций 30-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Никто из сотрудников миссии и представителей ополчения не пострадал.

— Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая минские соглашения (по урегулированию в Донбассе. — Прим. Лайфа). При этом украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности, — сообщил официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.

Как добавил Осадчий, украинские военные были осведомлены о маршруте прохождения патруля ОБСЕ, поскольку незадолго до обстрела представители миссии проводили мониторинг у нового блокпоста ВСУ в районе подконтрольного Киеву посёлка Золотое-2.

Однако, как сообщила пресс-служба самой организации ОБСЕ, представители миссии не смогли на месте определить тип использованного против них оружия и место, с которого велась стрельба.