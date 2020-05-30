Патруль миссии ОБСЕ в Донбассе попал под миномётный обстрел

В районе населённого пункта Молодёжное, находящегося под контролем ополчения в Донбассе, произошёл обстрел, под который попали наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, огонь вёлся из миномёта калибром 82 миллиметра со стороны позиций 30-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Никто из сотрудников миссии и представителей ополчения не пострадал.
— Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения, грубо нарушая минские соглашения (по урегулированию в Донбассе. — Прим. Лайфа). При этом украинские каратели, не боясь осуждения со стороны мирового сообщества, подвергают жизни наблюдателей СММ ОБСЕ смертельной опасности, — сообщил официальный представитель НМ ЛНР Яков Осадчий.
Как добавил Осадчий, украинские военные были осведомлены о маршруте прохождения патруля ОБСЕ, поскольку незадолго до обстрела представители миссии проводили мониторинг у нового блокпоста ВСУ в районе подконтрольного Киеву посёлка Золотое-2.
Однако, как сообщила пресс-служба самой организации ОБСЕ, представители миссии не смогли на месте определить тип использованного против них оружия и место, с которого велась стрельба.
Как сообщал Лайф, за последний месяц многократно увеличилось число обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны украинских военных, в результате чего ранения получали как мирные жители, так и повреждалась инфраструктура республик. В ответ на это власти ДНР и ЛНР привели Вооружённые силы в режим боевой готовности. Украинская сторона срочно созвала заседания группы по урегулированию конфликта, однако отказалась обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе.