Путин утвердил основы российской политики в сфере ядерного сдерживания

Среди основных опасностей для России в тексте перечисляются наращивание противниками сил общего назначения на границах страны и её союзников, создание и размещение в космосе противоракетной обороны (ПРО) и ударных систем, а также размещение ядерного оружия и средств доставки на территории неядерных государств и их неконтролируемое распространение. В число угроз также включено развёртывание враждебно настроенными странами систем ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия, а также фактическое наличие у стран ядерного или другого вида оружия массового поражения и средств его доставки.