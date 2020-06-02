Путин утвердил основы российской политики в сфере ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.
— Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, — подчёркивается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Среди основных опасностей для России в тексте перечисляются наращивание противниками сил общего назначения на границах страны и её союзников, создание и размещение в космосе противоракетной обороны (ПРО) и ударных систем, а также размещение ядерного оружия и средств доставки на территории неядерных государств и их неконтролируемое распространение. В число угроз также включено развёртывание враждебно настроенными странами систем ПРО, баллистических и крылатых ракет, гиперзвукового оружия, а также фактическое наличие у стран ядерного или другого вида оружия массового поражения и средств его доставки.
В качестве условий для возможности применения Россией ядерного оружия отмечается "воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ", поломка которых может привести к "срыву ответных действий ядерных сил".
Отмечается, что РФ со своей стороны делает всё возможное для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способных спровоцировать военные конфликты.