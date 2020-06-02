Петербуржец заплатил мошеннику 1 млн рублей за корпоратив с рэпером Мотом

Суд отправил под домашний арест до 27 июля одного из крупнейших концертных операторов в стране Александра Зингера. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Следствие установило, что в июле прошлого года подозреваемый пообещал своему знакомому корпоратив с Мотом — популярным рэп-исполнителем. Он взял у заказчика 1 млн рублей и исчез с деньгами. Сам артист к этому отношения не имел.

Зингера задержали лишь несколько дней назад. Возбуждено дело по статье "Мошенничество".

— Зингер не оспаривал свою причастность к преступлению, но просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что истребуемая следственным органом мера ему не подходит. Ему необходимо оказывать посильную помощь родителям, которые страдают хроническими заболеваниями, при этом он готов возместить ущерб потерпевшему, — информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.