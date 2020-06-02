Петербуржец заплатил мошеннику 1 млн рублей за корпоратив с рэпером Мотом

Суд отправил под домашний арест до 27 июля одного из крупнейших концертных операторов в стране Александра Зингера. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Следствие установило, что в июле прошлого года подозреваемый пообещал своему знакомому корпоратив с Мотом — популярным рэп-исполнителем. Он взял у заказчика 1 млн рублей и исчез с деньгами. Сам артист к этому отношения не имел.
Зингера задержали лишь несколько дней назад. Возбуждено дело по статье "Мошенничество".
— Зингер не оспаривал свою причастность к преступлению, но просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, указав, что истребуемая следственным органом мера ему не подходит. Ему необходимо оказывать посильную помощь родителям, которые страдают хроническими заболеваниями, при этом он готов возместить ущерб потерпевшему, — информирует объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) — российский рэп-исполнитель, экс-участник популярного проекта Soul Kitchen. С 2013 года является артистом Black Star Inc. Многие его песни становятся настоящими хитами и добираются до верхушек главных музыкальных чартов страны. Мот — автор песен "Сопрано" (feat. Ани Лорак), "Капкан", "Когда исчезнет слово", "Абсолютно всё" (feat. Бьянка), "День и ночь", обладатель престижных музыкальных премий. Он искусным образом совместил элементы хип-хопа, соула и танцевальной музыки, получив на выходе фирменный звук, который и стал его визитной карточкой. Подробнее о биографии исполнителя читайте на сайте uznayvse.ru.