Рэпер Моргенштерн замотивировал "жирных подписчиков", показав, как за год сбросил более 20 кг

22-летний артист родом из Уфы оказался номинантом в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2020 году в категории "Музыка" по версии Forbes. С 2019-го рэпер выпускает хиты один за другим, приумножая своё состояние. Однако за это время он не только многое приобрёл, но и многое потерял — целых 24 кг.

Фото © Instagram / morgen_shtern

Моргенштерн похвастался в "Инстаграме", насколько большую работу проделал над своей внешностью за последний год. Рэпер с татуировками на лице показал архивный снимок, где предстал с пухлыми щёчками, розовыми волосами и весом 97 кг. Теперь же парень весит 73 кг и с гордостью демонстрирует стальные мышцы и кубики пресса и иронично заявляет, что это должно стать мотивацией для "жирных подписчиков".

Видео © Instagram / morgen_shtern

Подписчики и сами не могли не заметить такую трансформацию. Под недавним фото с голым торсом они отметили, что музыкант, который раньше не очень-то жаловал спорт, не зря взял себя в руки.

А говорил, зачем спорт R0bo_c0p

Ничего себе подкачался Nice.sesh

Фото © Instagram / morgen_shtern