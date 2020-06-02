"Он не крёстный, он вообще никто". Мать рассказала о предполагаемом убийце девочки в Крыму

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Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки в Крыму — приятель её отца, но к семье не имеет никакого отношения. Об этом Лайфу рассказала мать трагически погибшей малышки.

— Он не крёстный, он вообще никто. Она некрещёная, — отметила Тамара.

По её словам, девочка сама увязалась за мужчиной, когда тот решил уйти с рыбалки и пошёл искать такси.

Отец семейства задержался и вернулся домой позже, но ребёнка не застал. Заподозрив неладное, мать вместе с родственниками начала искать пропавшую дочь. Она также обратилась к местному участковому.

Напомним, шестилетняя девочка отправилась с папой и его приятелями на рыбалку и исчезла. Взрослые выпивали и не заметили пропажи ребёнка. Об исчезновении внучки в полицию заявила бабушка. Тело девочки нашли накануне на берегу Северо-Крымского канала. Следователи задержали отца убитой девочки и предполагаемого убийцу. Подозреваемый уже признался, что надругался над девочкой и утопил её.