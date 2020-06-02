Макеты iPhone 12 показали на видео. Главные изменения

Японский сайт MacOtakara показал макеты смартфонов iPhone 12. Это четыре смартфона Apple с разными диагоналями экранов.
Передние панели внешне не изменятся на фоне предшественников — та же "чёлка" под динамик, фронтальную камеру и Face ID, рамки примерно той же толщины.
На задней панели изменений также минимум: камеры по-прежнему расположены на квадратной платформе. У двух моделей их две, ещё у двух — три. Впрочем, в реальности их количество может быть другим. Это макеты для чехлов, и области, которые они не покрывают, в реальности могут выглядеть по-другому.
Макеты подтвердили, что боковые рамки устройств будут угловатыми, как у iPhone 4. Интересное изменение — слот для сим-карт перемещён в другую сторону, потому что на его нынешнем месте будет размещён 5G-модуль.
Серия iPhone 12 должна выйти осенью этого года. Когда именно, неизвестно, презентацию и релиз могут отсрочить из-за коронавируса.