Макеты iPhone 12 показали на видео. Главные изменения

Японский сайт MacOtakara показал макеты смартфонов iPhone 12. Это четыре смартфона Apple с разными диагоналями экранов.

Передние панели внешне не изменятся на фоне предшественников — та же "чёлка" под динамик, фронтальную камеру и Face ID, рамки примерно той же толщины.

На задней панели изменений также минимум: камеры по-прежнему расположены на квадратной платформе. У двух моделей их две, ещё у двух — три. Впрочем, в реальности их количество может быть другим. Это макеты для чехлов, и области, которые они не покрывают, в реальности могут выглядеть по-другому.

Макеты подтвердили, что боковые рамки устройств будут угловатыми, как у iPhone 4. Интересное изменение — слот для сим-карт перемещён в другую сторону, потому что на его нынешнем месте будет размещён 5G-модуль.