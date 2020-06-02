"Никакой опасности". Астроном рассказал о летящем к Земле астероиде

Гендиректор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев рассказал, что астероид 163348 (2002 NN4), который 6 июня сблизится с Землёй, не опасен для нашей планеты. Об этом сообщает НСН.

— Никакой опасности астероид этот не представляет, потому что пройдёт в нескольких миллионах километров от Земли. Больше скажу, что даже если он пройдёт в сотне километров, то опасности нет, если только он не столкнётся с каким-нибудь космическим спутником, — подчеркнул Зайцев.

Эксперт отметил, что астероид считают потенциально опасным, так как его траектория пересекает орбиту Земли. По словам Зайцева, в год пролетает около 200 астероидов, поэтому необходимо создавать систему защиты нашей планеты.