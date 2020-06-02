Кто не пнул Рогозина? Как известные люди издевались над "Роскосмосом"

Одним из первых войну Рогозину объявил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов апеллировал к советской эре космонавтики, намекая, что полимеры сегодняшних дней уже не те.

Итак, компания Илона Маска все-таки запустила в космос пилотируемый корабль Crew Dragon. Несомненно - это большой успех.

А что же Россия? Либералы во власти продолжают душить нашу фундаментальную науку и, в целом, производство высоких технологий! — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) May 31, 2020

Камень в огород отечественной космонавтики прилетел и от главы Счётной палаты. Алексей Кудрин, как и полагается его статусу, посчитал прибыль и убытки для нашего государства. И поставил печальный диагноз российской космонавтике.

Россия отстала навсегда. Илон Маск запустил свой корабль и уменьшил стоимость доставки 1кг груза на орбиту в 10 раз. Роскосмос доставляет 1кг за 6000 долл, а Илон Маск доставляет за чуть более 600 долл.

Вот и всё. pic.twitter.com/mrF6oDSsiY — Кудрин Алексей Леонидович (@566578lenya) May 30, 2020

Телеведущий Владимир Соловьёв очень хотел покритиковать "Роскосмос", но ограничился иронией с привкусом надежды. Рассказал он не о самом запуске, а лишь об ответе Маска Рогозину, намекнув, что не всё ещё потеряно.

"Батут работает" Маск подколол Рогозина. Чем ответит Роскосмос? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить. https://t.co/tCGUuwLN5i — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) May 31, 2020

Ну и расшифруем фразу про батут. В канун американских санкций, в мае 2014 года, Рогозин написал в "Твиттере", что, мол, если российскую космонавтику подвергнут санкциям, то американцы будут доставлять своих астронавтов к МКС на батуте (тогда Россия была монопольным доставщиком людей в космос). 30 мая после удачного запуска Илон Маск пошутил, что "батут работает". Тогда же состоялся заочный разговор Маска и Рогозина. Рогозин на английском поздравил с запуском главу NASA Джима Брайденстайна и Илона Маска, сказав, что ему понравилась шутка, — Илон Маск ответил на русском.

Вообще, вся блогосфера довольно плотно потопталась по Дмитрию Рогозину и отечественной космонавтике. Тренд задал Илья Варламов, который даже вспомнил, как устраивался инженером в "Роскосмос" и ему предложили зарплату в 100 долларов, тогда как в "Макдоналдсе" через дорогу предлагали 250 баксов. В общем, чтобы отыграться перед Илоном Маском, все ждут от Рогозина как минимум колонизации Марса.