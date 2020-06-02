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Кто не пнул Рогозина? Как известные люди издевались над "Роскосмосом"

После того как Илон Маск запустил к МКС корабль с двумя космонавтами, соцсети разразились целой серией гневных высказываний и мемов про батут, "Роскосмос" и лично Дмитрия Рогозина. Гневных комментариев от известных общественных деятелей и политиков было чуть меньше. Но мы собрали для вас самые яркие из них.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Одним из первых войну Рогозину объявил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов апеллировал к советской эре космонавтики, намекая, что полимеры сегодняшних дней уже не те.

Камень в огород отечественной космонавтики прилетел и от главы Счётной палаты. Алексей Кудрин, как и полагается его статусу, посчитал прибыль и убытки для нашего государства. И поставил печальный диагноз российской космонавтике.

Телеведущий Владимир Соловьёв очень хотел покритиковать "Роскосмос", но ограничился иронией с привкусом надежды. Рассказал он не о самом запуске, а лишь об ответе Маска Рогозину, намекнув, что не всё ещё потеряно.

Ну и расшифруем фразу про батут. В канун американских санкций, в мае 2014 года, Рогозин написал в "Твиттере", что, мол, если российскую космонавтику подвергнут санкциям, то американцы будут доставлять своих астронавтов к МКС на батуте (тогда Россия была монопольным доставщиком людей в космос). 30 мая после удачного запуска Илон Маск пошутил, что "батут работает". Тогда же состоялся заочный разговор Маска и Рогозина. Рогозин на английском поздравил с запуском главу NASA Джима Брайденстайна и Илона Маска, сказав, что ему понравилась шутка, — Илон Маск ответил на русском.

Вообще, вся блогосфера довольно плотно потопталась по Дмитрию Рогозину и отечественной космонавтике. Тренд задал Илья Варламов, который даже вспомнил, как устраивался инженером в "Роскосмос" и ему предложили зарплату в 100 долларов, тогда как в "Макдоналдсе" через дорогу предлагали 250 баксов. В общем, чтобы отыграться перед Илоном Маском, все ждут от Рогозина как минимум колонизации Марса.

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