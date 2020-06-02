Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столице удалось избежать самого плохого сценария развития ситуации с распространением коронавируса. По его словам, созданные медицинские мощности для борьбы с заболеванием были задействованы лишь наполовину.
— Благодаря достаточно жёстким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, — сказал Собянин во время онлайн-саммита мэров мегаполисов мира "Вместе мы выстоим. Города против коронавируса".
Собянин также отметил, что в столице проживает около 20 миллионов человек, кроме того, через неё проехало около 600 тысяч россиян и граждан других государств, которые находились в странах и городах с уже усложнившейся эпидемиологической обстановкой. Мэр Москвы напомнил, что была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тысяч коечных мест, которая обеспечила 100-процентную доступность оказания медицинской помощи.
Напомним, ранее Сергей Собянин объяснил невозможность открытия фитнес-центров и салонов красоты с 1 июня. По словам мэра столицы, спешка может привести к откату назад. На данный момент в городе возобновили работу только те заведения, в которых не требуется длительный контакт персонала с клиентом.
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