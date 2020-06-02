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Собянин рассказал, как Москва смогла избежать худшего сценария с коронавирусом

В столице была создана госпитальная система почти на 40 тысяч коечных мест.

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Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столице удалось избежать самого плохого сценария развития ситуации с распространением коронавируса. По его словам, созданные медицинские мощности для борьбы с заболеванием были задействованы лишь наполовину.

Благодаря достаточно жёстким принятым санитарным мерам нам удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний по сравнению со многими городами. Нам это дало огромную возможность изучить опыт и проблемы, вызовы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города, — сказал Собянин во время онлайн-саммита мэров мегаполисов мира "Вместе мы выстоим. Города против коронавируса".

Собянин также отметил, что в столице проживает около 20 миллионов человек, кроме того, через неё проехало около 600 тысяч россиян и граждан других государств, которые находились в странах и городах с уже усложнившейся эпидемиологической обстановкой. Мэр Москвы напомнил, что была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тысяч коечных мест, которая обеспечила 100-процентную доступность оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее Сергей Собянин объяснил невозможность открытия фитнес-центров и салонов красоты с 1 июня. По словам мэра столицы, спешка может привести к откату назад. На данный момент в городе возобновили работу только те заведения, в которых не требуется длительный контакт персонала с клиентом.

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