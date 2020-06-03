Путин не будет участвовать в онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом по приглашению Бориса Джонсона

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предложенном Великобританией онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом, он подтвердил, что Россия будет представлена на мероприятии на уровне главы Минздрава Михаила Мурашко.
— Здесь нужно в Министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено, — пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в глобальном онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Позже РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что на площадке выступит глава ведомства Михаил Мурашко.
Отметим, что власти Сингапура сомневаются, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые сейчас разрабатывают исследователи во всём мире, смогут выработать долгосрочный иммунитет у человека. Местные учёные призывают к долгосрочной борьбе с CoViD-19 и предлагают не рассчитывать на вакцинацию.