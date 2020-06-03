Путин не будет участвовать в онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом по приглашению Бориса Джонсона

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предложенном Великобританией онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом, он подтвердил, что Россия будет представлена на мероприятии на уровне главы Минздрава Михаила Мурашко.

— Здесь нужно в Министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено, — пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в глобальном онлайн-саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Позже РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что на площадке выступит глава ведомства Михаил Мурашко.