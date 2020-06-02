Испытавший вакцину от коронавируса британец рассказал о необычном побочном эффекте

Журналист британского издания The Independent Джек Соммерс опубликовал статью, в которой рассказывает о своём участии в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, а также поведал о необычном побочном эффекте от лекарства.

По его словам, исследование проходило около месяца назад. Для него Соммерс специально должен был завести банковский счёт, на который перечислялись средства за походы в больницу. Общая сумма составила 235 фунтов (около 20 тысяч рублей). Ему также необходимо было пройти специальный опрос о состоянии здоровья, а также о членах его семьи.

Спустя некоторое время его пригласили в больницу для сдачи анализов и заполнения документов. Соммерс отметил, что во время ожидания проведения вакцинации, его родные часто рассуждали о том, что он может заразиться коронавирусом во время исследования. Однако журналист добавил, что также услышал много приятных пожеланий в связи с участием в эксперименте.

Позже, как рассказывает Соммерс, его пригласили на инъекцию. Он рассказывает, что процедура безболезненная, но ему необходимо было побороть страх уколов. Журналист отмечает, что ему помогло осознание важности его участия в испытании. После вакцинации мужчина получил термометр и дневник, где ему необходимо было описывать свои симптомы.

— Худшим побочным эффектом оказалась паранойя, — признается Соммерс.

Он добавил, что в первую неделю после вакцинации у него несколько раз поднималась температура, хотя сейчас журналист признал, что мог себе это придумать. По его словам, он писал в дневнике о своих симптомах так, будто бы сообщал о столкновении "Титаника" с айсбергом.