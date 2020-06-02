В ТЦ "Европейский" установили кабины для полной дезинфекции посетителей — видео

Видео © LIFE

На входе в московский торговый центр "Европейский" установили кабины, благодаря которым посетители могут пройти полную дезинфекцию. Лайф показывает, как проводятся мероприятия по обеззараживанию.

На кадрах видно, как посетители заходят в кабины дезинфекции, ограниченные специальными пластиковыми шторами, которые расположены при входе в торговый центр. Там граждан обдают специальным антисептическим средством.

Отметим, что пройти процедуру тщательной обработки должен каждый посетитель ТЦ, без неё в здание пройти не удастся. Также охранники не пускают внутрь людей без защитных масок и перчаток. Однако если их у гражданина нет, то средства индивидуальной защиты выдадут бесплатно.

Внутри центра все покупатели стараются соблюдать дистанцию в полтора метра и, как правило, не заходят в лифт, если там уже занято. В связи с этим "Европейский" является одним из самых строгих в плане мер по обеспечению безопасности от коронавирусной инфекции.