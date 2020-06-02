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В ТЦ "Европейский" установили кабины для полной дезинфекции посетителей — видео

На данный момент центр является одним из самых строгих с точки зрения принятия мер по профилактике распространения CoViD-19.

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Видео © LIFE

На входе в московский торговый центр "Европейский" установили кабины, благодаря которым посетители могут пройти полную дезинфекцию. Лайф показывает, как проводятся мероприятия по обеззараживанию.

На кадрах видно, как посетители заходят в кабины дезинфекции, ограниченные специальными пластиковыми шторами, которые расположены при входе в торговый центр. Там граждан обдают специальным антисептическим средством.

Отметим, что пройти процедуру тщательной обработки должен каждый посетитель ТЦ, без неё в здание пройти не удастся. Также охранники не пускают внутрь людей без защитных масок и перчаток. Однако если их у гражданина нет, то средства индивидуальной защиты выдадут бесплатно.

Внутри центра все покупатели стараются соблюдать дистанцию в полтора метра и, как правило, не заходят в лифт, если там уже занято. В связи с этим "Европейский" является одним из самых строгих в плане мер по обеспечению безопасности от коронавирусной инфекции.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июня в Москве заработали парки и непродовольственные магазины. Помимо того, в столице в ближайшие дни также откроются православные храмы. А вот фитнес-центры и салоны красоты возобновят работу не так скоро, и мэр столицы Сергей Собянин объяснил почему.

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