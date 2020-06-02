Правительство поручило сохранять резервные койки для лечения CoViD-19

Правительство РФ поручило Министерству здравоохранения сохранять резервный коечный фонд для лечения пациентов с CoViD-19. Соответствующее поручение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

В документе отмечается необходимость сохранения таких мест в учреждениях здравоохранения на случай возобновления роста числа выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией. Также поручено рассмотреть вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай второй волны CoViD-19.

Поручение главы кабмина необходимо выполнить до 5 июня. Кроме того, Минздрав должен внести проект постановления, который предусматривает изменения реализации программы базового обязательного медицинского страхования в условиях второй волны коронавируса. Данное поручение необходимо исполнить до 4 июня.