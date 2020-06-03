В Сингапуре уверены, что вакцина от коронавируса не спасёт людей навсегда

Сингапурские власти сомневаются, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые сейчас разрабатывают исследователи во всём мире, смогут выработать долгосрочный иммунитет у человека. Об этом местным СМИ рассказал министр национального развития Лоуренс Вон.
— Многие страны, компании, в том числе и сингапурские, занимаются такими разработками. Вместе с тем даже по самому оптимистичному сценарию разработка и массовое производство вакцины может занять от года и более. Существует вероятность, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием, — отметил министр.
Вон также добавил, что необходимо готовиться к тому, что борьба с коронавирусом станет долгосрочной.
Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8863 человек, всего с начала эпидемии зарегистрирован 423 741 случай заболевания. За весь период выздоровело 186 985 пациентов, летальных исходов — 5037.