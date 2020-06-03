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В Сингапуре уверены, что вакцина от коронавируса не спасёт людей навсегда

Власти страны призывают к долгосрочной борьбе с CoViD-19.

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Фото © Pixabay

Сингапурские власти сомневаются, что вакцины от коронавирусной инфекции, которые сейчас разрабатывают исследователи во всём мире, смогут выработать долгосрочный иммунитет у человека. Об этом местным СМИ рассказал министр национального развития Лоуренс Вон.

Многие страны, компании, в том числе и сингапурские, занимаются такими разработками. Вместе с тем даже по самому оптимистичному сценарию разработка и массовое производство вакцины может занять от года и более. Существует вероятность, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием, — отметил министр.

Вон также добавил, что необходимо готовиться к тому, что борьба с коронавирусом станет долгосрочной.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8863 человек, всего с начала эпидемии зарегистрирован 423 741 случай заболевания. За весь период выздоровело 186 985 пациентов, летальных исходов — 5037.

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