Врач объяснил, почему не имеет смысла носить маску на улице

Ношение медицинской маски безопасно для здоровья, но не имеет особого смысла, если человек не вступает в контакт с другими людьми или находится на открытом воздухе. Об этом заявил глава отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Давид Лурье.

— Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет, — приводит его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что вирус попадает к человеку от других людей при нахождении на расстоянии менее двух метров и при совместном времяпровождении, во всех остальных случаях передача вируса довольно затруднительна и "ветром его не принесёт".

Лурье также подчёркивает, что даже длительное ношение маски не наносит серьёзного вреда здоровью. В пример он приводит азиатские страны, в частности Японию, где масочная культура свойственна для крупных городов. Согласно данным исследователей, нет каких-либо сведений о том, что это может стать причиной появления болезней.