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Врач объяснил, почему не имеет смысла носить маску на улице

По его словам, вирус не "напрыгнет", если вокруг нет других людей.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Ношение медицинской маски безопасно для здоровья, но не имеет особого смысла, если человек не вступает в контакт с другими людьми или находится на открытом воздухе. Об этом заявил глава отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессор Давид Лурье.

Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет,приводит его слова РИА "Новости".

Он также отметил, что вирус попадает к человеку от других людей при нахождении на расстоянии менее двух метров и при совместном времяпровождении, во всех остальных случаях передача вируса довольно затруднительна и "ветром его не принесёт".

Лурье также подчёркивает, что даже длительное ношение маски не наносит серьёзного вреда здоровью. В пример он приводит азиатские страны, в частности Японию, где масочная культура свойственна для крупных городов. Согласно данным исследователей, нет каких-либо сведений о том, что это может стать причиной появления болезней.

Ранее Лайф сообщал, что в России цены на медицинские маски упали с 55 до 18 рублей.

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