Нацгвардию в Миннесоте проверят на коронавирус из-за положительного теста одного военнослужащего

Все военнослужащие Нацгвардии США, которые прибыли в Миннесоту для подавления уличных беспорядков, пройдут тестирование на коронавирус после того, как инфекция подтвердилась у одного из бойцов и ещё девять сообщили о наличии симптомов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

– Национальная гвардия штата в настоящее время разрабатывает планы проверки каждого из своих бойцов на наличие коронавируса, хотя сроки пока неизвестны, – рассказал журналистам представитель вооружённых сил Скотт Хоукс.

По его словам, всего в регион было направлено порядка семи тысяч военнослужащих. И хотя командованием были приняты меры по обеспечению каждого из них защитными средствами и установлены правила безопасной дистанции, стоящие в оцеплении "плечом к плечу" бойцы неминуемо подвергаются риску. Скотт отметил, что в настоящий момент и сам заболевший и другие девять человек были помещены на карантин.

В публикации также приводятся доводы специалистов о том, что массовое участие людей в протестных акциях лишь усугубляют ситуацию с коронавирусом, способствуют дальнейшему распространению заболевания, и могут стать причиной новой вспышки инфекции.