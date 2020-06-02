Трамп призвал ввести Нацгвардию США в Нью-Йорк против "сброда и неудачников"

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере назвал сбродом и неудачниками протестующих после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Нью-Йорке.

Ранее глава Нью-Йорка Билл Де Блазио продлил комендантский час до воскресенья. Сделано это было с целью обеспечения мира и порядка в городе.

Напомним, в городах США уже восьмые сутки продолжаются массовые акции протеста после жёсткого задержания афроамериканца Джорджа Флойда, из-за которого он позже скончался в больнице. Постепенно они переросли в беспорядки, погромы и грабежи. Самого погибшего похоронят 9 июня в пригороде Хьюстона.