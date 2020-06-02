"Держали оборону десять часов". Владелец Pushkin Russia рассказал об атаке мародёров

Владелец ресторана Pushkin Russia в американском Сан-Диего Айк Газарян защищал заведение от протестующих вместе с друзьями. Об этом он рассказал "Газете.ру".

Наблюдая за ситуацией в США, он решил усилить меры безопасности и позвонил своим приятелям, предварительно отправив сотрудников домой.

— У нас разрешается иметь оружие, поэтому около десяти человек пришли защищать ресторан с ружьями и пистолетами. В один момент толпа пошла на нас, но они не посмели ничего сделать, — рассказал бизнесмен.

Друзьям пришлось дежурить у здания с пяти вечера до трёх ночи и "держать оборону" на протяжении десяти часов. Судя по происходящему в стране, пока расходиться рано. Газарян уточнил, что ближайшую неделю "дозорные", которых в Сети уже причислили к "русской мафии", не планируют покидать своих мест.

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.