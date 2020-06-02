Джорджа Флойда похоронят 9 июня

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который скончался от удушения в ходе задержания полицейским в Миннеаполисе, штат Миннесота, пройдёт в следующий понедельник в Хьюстоне, штат Техас. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написали представители похоронного бюро Fort Bend Memorial Planning Center.

Церемония будет открытой для всех желающих и состоится 8 июня в церкви The Fountain of Praise. На следующий день пройдёт частная служба для членов семьи и близких Флойда, место её проведения держится в секрете. После этого афроамериканец будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Пэрленде.

Ранее Лайф сообщал, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер решил оплатить все расходы на похороны Флойда.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику.