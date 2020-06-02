В Совфеде считают, что раздача "репараций за годы рабства" приведёт к развалу США

Выплаты компенсаций темнокожим за двести лет рабства, которые недавно запросил афроамериканец-миллиардер, могут привести к развалу США. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Подобные меры ничему не помогут, потому что дни рабства давно прошли, как говорится, и выросли уже десятки совершенно других поколений, у них уже в памяти рабства вообще не осталось, — сказал он.

При этом, подчеркнул Джабаров, если Вашингтон согласится на этот шаг, начнётся постоянное "выдаивание" выплат от правительства. В связи с этим многие люди перестанут работать, будут сидеть дома и ждать "подачек".

Сенатор считает, что Вашингтону стоит пойти другим путём, а именно надо выравнивать отношения и дать возможность всем гражданам получать образование, находить работу и иметь социальные гарантии.

— Раздавать деньги — это ужасно, потому что это кончится рано или поздно очередным мародёрством. Сегодня хватило им этих денег, а завтра может опять не хватить, этот беспредел будет твориться постоянно и вызывать всё новые волнения. Я думаю, что это пагубное предложение, оно закончится вообще развалом США, — заключил он.