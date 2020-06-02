Из-за беспорядков в Нью-Йорке комендантский час продлили до воскресенья

На фоне продолжающихся беспорядков мэр Нью-Йорка Билл де Блазио продлил комендантский час до воскресенья, 7 июня. Он объяснил, что это мера для обеспечения мира и порядка в городе.

Ранее Лайф сообщал, что в Нью-Йорке из-за массовых протестов в память о погибшем Джордже Флойде был введён комендантский час, он продлился с 23:00 (06:00 вторника мск) до 05:00 (12:00 мск). Однако протестующие не стали его соблюдать.

В результате за ночь в Большом яблоке были зарегистрированы случаи мародёрства, произошло несколько стычек между гражданами и полицейскими, в которых пострадали последние. Один из раненых — сержант полиции, который расследовал случаи грабежей в Бронксе. Мужчина получил серьёзные травмы.

За беспорядки в городе уже задержали около 700 человек. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы. По информации департамента полиции города, за прошедшие дни особенно пострадали районы Мидтаун и Юнион-сквер в Манхэттене и участок Фордхэм-роуд в Бронксе.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.