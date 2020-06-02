Трамп похвалил себя за подавление протестов

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность силовикам, которые подавили массовые протесты в ряде американских городов, а также похвалил сам себя. Об этом американский лидер написал в соцсети.

Глава Белого дома написал в "Твиттере", что благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей, которые показали силу и "доминирование", ситуация в Вашингтоне и Миннеаполисе нормализовалась.

— В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (протестующих) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!), — написал он.