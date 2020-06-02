Трамп похвалил себя за подавление протестов

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность силовикам, которые подавили массовые протесты в ряде американских городов, а также похвалил сам себя. Об этом американский лидер написал в соцсети.
Глава Белого дома написал в "Твиттере", что благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей, которые показали силу и "доминирование", ситуация в Вашингтоне и Миннеаполисе нормализовалась.
— В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая (протестующих) сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!), — написал он.
Напомним, массовые протесты в США продолжаются уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.