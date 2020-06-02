В США правоохранители обстреляли журналистку российского СМИ во время протестов

Сотрудники американской полиции ранили журналистку и продюсера российского информагентства Sputnik Николь Руссел. Женщину обстреляли в Вашингтоне возле Белого дома. Об этом сообщил главный редактор издания в США Миндия Гавашели в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, Николь освещала события возле Белого дома, где вот уже несколько дней как продолжаются массовые протесты. При этом Гавашели подчеркнул, что со стороны было "совершенно точно" видно, что она журналист. Кроме того, Николь несколько раз показывала правоохранителям своё удостоверение представителя массмедиа.

Гавашели добавил, что в какой-то момент стражи порядка без предупреждения двинулись на протестующих и начали применять силу.

— Несмотря на то что совершенно точно было видно, что перед ними журналист, [полицейские] принялись избивать девушку дубинками. Когда она побежала, то вслед [правоохранители] принялись стрелять из каких-то нелетальных спецсредств, но от <...> [них] она получила в итоге осколочное ранение, — рассказал Гавашели.

Сама Руссел заявила в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", что в результате получила шесть ранений. По её рассказу, полицейские, вместо того, чтобы остановиться, продолжать стрелять в протестующих резиновыми пулями, избивали граждан дубинками и кидали в них металлические заборы.

— В меня выстрелили, я упала на землю, меня подняли протестующие. Летели гранаты светошумовые, одна из них взорвалась справа от меня, мне задело ноги, — добавила она.

Также Николь отметила, что в неё выпустили семь резиновых пуль. Больше всего ранений она получила на лодыжке.

В этой связи МИД РФ потребовал от Вашингтона прекратить произвол по отношению к журналистам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

— Требуем от американских властей незамедлительно принять меры по недопущению того, чтобы журналисты становились объектами полицейского произвола, — говорится в сообщении — Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент.

Кроме того, в российском министерстве иностранных дел добавили, что к сожалению, констатируют ухудшение ситуации в США.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.