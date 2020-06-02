Ариана Гранде, Эмили Ратаковски и другие звёзды, которые вышли на протесты после убийства Джорджа Флойда

К толпам протестующих, которые вышли на улицы американских городов в связи со смертью Джорджа Флойда, присоединились и звёзды шоу-бизнеса, сообщает BuzzFeed. Флойд погиб 25 мая во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из стражей порядка прижимал его шею коленом к асфальту более семи минут, в результате чего мужчина задохнулся.

Ариана Гранде

Фото © Instagram / arianagrande

Певица присоединилась к протестующим в Беверли-Хиллз, выложив в "Инстаграм" видео с акции, которая прошла под лозунгом Black Lives Matter. Гранде подчеркнула, что митинг носил исключительно мирный характер. Звезда также призвала своих поклонников подписать петицию об аресте полицейских, которые производили задержание Джорджа Флойда.

Нина Добрев

Фото © Instagram / nina

Звезда фильмов "Три икса: Мировое господство" и "Коматозники" тоже вышла на улицы Лос-Анджелеса, чтобы поддержать протестующих. Компанию ей составил сноубордист Шон Уайт. Нина написала в своём инстаграме, что смерть Джорджа Флойда — не единичный случай, а следствие системных проблем. Тем не менее актриса призналась, что была шокирована беспорядками, которые начались в Городе ангелов.

Мэдисон Бир

Фото © Instagram / madisonbeer

21-летняя певица решила не оставаться в стороне и примкнуть к протесту против насилия в отношении афроамериканцев. Для неё эта акция закончилась в буквальном смысле плачевно: Мэдисон угодила в гущу событий, где полицейские применили против протестующих слезоточивый газ.

Machine Gun Kelly

Фото © Instagram / machinegunkelly

"Я буду на улице до тех пор, пока не произойдут перемены", — написал популярный рэпер в своём инстаграме с 6 млн подписчиков. Он принял участие в акции протеста, держа в руках плакат с призывом к наказанию полицейских, виновных в гибели Флойда.

Эмили Ратаковски

Фото © Instagram / emrata

Модель и актриса, которая считается активной сторонницей движения против сексуальных домогательств Me Too, не оставила без внимания и новую волну протестов Black Lives Matter. Ратаковски прогулялась с самодельным плакатом по улицам Лос-Анджелеса, сделала несколько ярких снимков и даже сняла видео беспорядков.

Анна Кендрик

Фото © Instagram / annakendrick47

Звезда серии фильмов "Сумерки" вышла на акцию протеста со своей подругой и коллегой Крисси Фит. Обе девушки были в масках, и Анна написала, что выглядит в ней "жутко".

Холзи

Фото © Instagram / iamhalsey

25-летняя певица рассказала, что во время беспорядков в Лос-Анджелесе дважды попадала под обстрел резиновыми пулями. Кроме того, Холзи, по её словам, сама оказывала первую помощь пострадавшим, так как все врачи брошены на борьбу с коронавирусом.

Пэрис Джексон

Фото © Instagram / parisjackson

Дочь Майкла Джексона примкнула к протестам в Калифорнии с плакатом "Мир. Любовь. Справедливость". Она призвала участников акции не опускаться до уровня тех, против кого направлен протест, не допускать насилия и бороться за свои права мирным путём.

Джейми Фокс

Фото © Instagram / iamjamiefoxx

Исполнитель главной роли в фильме "Джанго освобождённый" просто не мог поступить иначе: Фокс специально прилетел в Миннеаполис, чтобы поддержать протестующих. Затем он выступил на митинге в Сан-Франциско. "В Америке 2020 года так не должно быть", — заявил актёр.

Тинаши

Фото © Instagram / tinashenow