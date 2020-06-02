Киселёв — об обстреле журналистки российского СМИ в США: Полицейский стрелял на поражение

Российский журналист и телеведущий, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв заявил, что полицейский, который ранил журналистку и продюсера российского информагентства Sputnik Николь Руссел, стрелял на поражение. Об этом он рассказал РИА "Новости".

— Полицейский прицельно стрелял в неё на поражение — уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она — пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Всё равно выстрелил. Даже правило "лежачего не бьют" не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным — и в следующий раз снова выстрелит в журналиста, — сказал Киселёв.

Он также заявил, что считает такое поведение американских полицейских целенаправленным запугиванием журналистов. Киселёв обратился за поддержкой к коллегам и выступил за проведение расследования неправовых действий стражей порядка.

Ранее сама журналистка и продюсер российского информагентства Sputnik Николь Руссел рассказала, что полицейские обстреляли её в тот момент, когда она освещала события у Белого дома. В результате обстрела полицейскими она получила шесть ранений.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику.