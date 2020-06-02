В Белом доме заявили об отсутствии равенства среди всех жителей США

В США по-прежнему наблюдается институциональный расизм, а далеко не все жители страны обладают равными правами. Такое мнение в беседе с журналистами выразила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

— Абсолютно так и есть, существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране. В этом, мне кажется, нет сомнений, — отметила Конуэй.

Она также подчеркнула, что над искоренением этой проблемы работает лично Дональд Трамп. При этом помощница главы государства решительно осудила действия полицейских, из-за жёсткого задержания которых в больнице скончался темнокожий гражданин страны Джордж Флойд.