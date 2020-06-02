На Колыме выявили два новых очага распространения коронавируса. Оба связаны с детьми

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на Колыме зафиксировали два новых крупных очага распространения коронавирусной инфекции. Об этом глава региона рассказал в ходе обращения, опубликованного на его странице в "Инстаграме".

— На Колыме два очага, и связаны они с детьми. Сусуман — детский сад "Родничок", 57 работников в этом детском саду, из них у 12 уже обнаружен коронавирус. Тестирование продолжается. В целом по Сусуману практически 300 человек контактных. Дом ребёнка специализированный в Магадане — большой коллектив специалистов, врачей — 104 человека, девять подтверждённых случаев заболевания CoViD-19. У детей тесты пока отрицательные, — отметил губернатор области.

По его словам, новые случаи связаны с грубейшими нарушениями санитарных норм в учреждениях.

По последним данным, в Магаданской области коронавирусную инфекцию выявили у 261 человека, 199 вылечились. Крупнейший очаг был зарегистрирован в Ягоднинском округе региона, где инфицировалось около 70 сотрудников одной из золотодобывающих артелей.