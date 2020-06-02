Онищенко дал совет россиянам, которые хотят поехать за границу

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рекомендует всем россиянам, которые собираются отправиться за границу после отмены ограничений, пройти обследование на наличие антител к коронавирусу, после чего и планировать путешествие. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Звезда".

— Я бы посоветовал нашим гражданам: у нас есть сегодня возможность проверить, есть ли у вас антитела. И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, — заявил Онищенко.

При этом он уточнил, что если тестирование не показало наличия антител к коронавирусу, то лучше и вовсе отказаться от поездок в любую страну мира — вне зависимости от того, какая ситуация с заболеванием в ней.