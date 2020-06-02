"Нет хороших новостей". Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья его отца

— Точных данных нет, у дядьки состояние стабильно тяжёлое, чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но хороших новостей особо нету, — сказал он в прямом эфире в "Инстаграме".

Отец Нурмагомедова был госпитализирован 25 апреля с пневмонией. По данным СМИ, из-за неправильного лечения 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, после чего он впал в кому. Врачи оценивают состояние Нурмагомедова как крайне тяжёлое, 18 мая он был подключён к аппарату ИВЛ. В этот же день информацию о состоянии отца подтвердил Хабиб.