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"Нет хороших новостей". Брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья его отца

При этом он отмечает, что незначительная динамика улучшения всё же есть.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Двоюродный брат российского чемпиона смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова — Умар — рассказал о состоянии здоровья своего дяди Абдулманапа, у которого ранее был подтверждён коронавирус.

Точных данных нет, у дядьки состояние стабильно тяжёлое, чуть-чуть динамика улучшения есть, говорят, но хороших новостей особо нету,сказал он в прямом эфире в "Инстаграме".

Отец Нурмагомедова был госпитализирован 25 апреля с пневмонией. По данным СМИ, из-за неправильного лечения 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, после чего он впал в кому. Врачи оценивают состояние Нурмагомедова как крайне тяжёлое, 18 мая он был подключён к аппарату ИВЛ. В этот же день информацию о состоянии отца подтвердил Хабиб.

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