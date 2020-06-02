Клинические испытания вакцины от коронавируса завершат в конце июля

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции планируется завершить к концу июля текущего года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ Сергей Борисевич.

По его словам, ведомство и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи уже завершили доклинические исследования образца препарата против коронавируса.

— Планируется, что к концу июля будут завершены все необходимые клинические испытания, — отметил Борисевич.

Исследования уже были проведены на обезьянах и хомяках. Учёным удалось доказать безопасность препарата и его эффективность. В итоге была подготовлена документация для получения разрешения на проведение клинических исследований.