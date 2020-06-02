Из больницы в Коммунарке за три месяца выписали 85% пациентов

За прошедшие три месяца из инфекционной больницы в посёлке Коммунарка в Москве было выписано после успешного лечения уже 85% пациентов. Об этом рассказал главный врач учреждения Денис Проценко.

— Поступило за это время 3549 пациентов, выписано 3014 (85%), — написал он в "Фейсбуке".

По словам Проценко, из этого числа 590 человек проходили лечение в реанимационном отделении, 215 были подключены к аппаратам ИВЛ. В то же время 12 человек (0,4%) были переведены в другие стационары, ещё 9 (0,3%) самовольно покинули больницу. В настоящий момент госпитализировано 344 человека.